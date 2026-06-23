ضبط مالك محل وابنه بتهمة التعدي على مستأجر بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على مالك محل وابنه؛ لاتهامهما بالتهجم على مستأجر وتحطيم محتويات متجره بالإسكندرية.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وابنه بالتهجم على محله وتحطيم محتوياته بالإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 يونيو الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من القائم على النشر، وهو مستأجر أحد المحال الكائنة بدائرة القسم، بتضرره من مالك المحل المشار إليه وابنه، وكلاهما مقيمان بدائرة القسم، لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، فضلًا عن تكسير بعض محتويات المحل المشار إليه؛ لرغبتهما في زيادة القيمة الإيجارية ورفضه ذلك.

وأمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب تلك الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.