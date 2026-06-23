الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على شاب ومحاولة سرقة هاتفه في المرج

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شاب تعدى على آخر بسلاح أبيض، وحاول سرقة هاتفه المحمول في المرج.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، حال منعه من سرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وهو مقيم بمحافظة الشرقية، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20 يونيو الجاري، وأثناء سيره بدائرة قسم شرطة المرج، حاول أحد الأشخاص سرقة هاتفه المحمول، وحال محاولته تصويره تعدى عليه بسلاح أبيض.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.