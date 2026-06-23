تأجيل محاكمة زوجين وأبنائهما الأربعة في واقعة التعدي على شخص بإمبابة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة زوجين وأبنائهما الأربعة؛ لاتهامهم بالتعدي على شخص بالضرب والتسبب في إصابته، لخلافات بينهم في منطقة إمبابة، إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 6424 لسنة 2024 جنايات إمبابة، للزوجين وأبنائهما الأربعة، أنهم في يوم 10 مايو 2024 ضربوا المجني عليه "عمرو. م" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم على إحداث إصابته إثر خلافات سابقة فيما بينهم، فتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده بالعقار محل سكنه، مشهرين الأسلحة البيضاء.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين الستة ما إن ظفروا بالمجني عليه حتى كال له المتهمان الأول والثاني "الشقيقان"، عدة ضربات بالأسلحة البيضاء، محدثين إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تُقدر بنحو 50%.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين جميعًا حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "سنج - شوم" وأدوات مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

شهادة المجني عليه

وشهد المجني عليه في التحقيقات، أنه على إثر خلاف فيما بينه وبين المتهمين حضروا إليه بالعقار محل سكنه مشهرين أسلحة بيضاء وأدوات مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وكال المتهمان الأول والثاني، الشقيقان، عدة ضربات باستخدام سلاح أبيض (سنجة) محدثين إصابته.

ومن جانبه، شهد شقيق المجني عليه، أنه حال تواجده بالعقار محل سكنه تناهى إلى مسامعه أصوات استغاثة، وباستبيانه الأمر أبصر شقيقه المجني عليه مصابًا ومغشيًا عليه، والمتهمين واقفين خارج سكنه، محرزين أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.