بن غفير: الأمريكيون ساذجون جدا وإسرائيل قد تتحرك منفردة ضد إيران

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الأمريكيين بأنهم "ساذجون جداً" إذا اعتقدوا أن إيران ستتخلى عن برنامجها النووي، ملمّحاً إلى احتمال تحرك تل أبيب منفردة في هذا الملف.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها القناة السابعة مع بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني، في ظل خلافات بين تل أبيب وواشنطن بشأن ملفي إيران ولبنان.

وقال بن غفير: "الأمريكيون ساذجون جداً إذا ظنوا أن الإيرانيين سيتخلون عن برنامجهم النووي ويلغونه، ويتنازلون عن أحلامهم بتدمير إسرائيل"، وفق تعبيره.

واعتبر أن "إسرائيل تقترب من لحظة إدراك أنها قد تحتاج إلى التصرف منفردة ضد هذا التهديد النووي".

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولاً إقليمية حليفة للولايات المتحدة، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ولا يستهدف تطوير أسلحة نووية أو تهديد دول أخرى.

وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية غير معلنة رسمياً ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع بن غفير: "رئيس وزراء إسرائيل رئيس وزراء مستقل، وإسرائيل ليست مجرد نجمة أخرى على العلم الأمريكي".

وأضاف، في إشارة إلى الولايات المتحدة: "لا يوجد أي ظرف يدفعنا للعمل وفق إملاءات صديق، حتى لو كان صديقاً عظيماً حقاً".