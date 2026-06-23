نواف سلام وماكرون يبحثان عقد مؤتمري دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار

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بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الإعمار.

وتلقى سلام، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "جرى خلاله متابعة نتائج زيارة الرئيس سلام إلى باريس"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وجرى خلال الاتصال، "البحث في استكمال تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الإعمار، وجرى تقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على المنطقة ولبنان."

يذكر أنه كان من المقرّر أن يعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي في باريس في 5 مارس الماضي برئاسة الرئيس الفرنسي ونظيره اللبناني جوزف عون، ولكنّه تأجّل.