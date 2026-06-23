أعلنت السلطات في إيران ثلاثة أيام عطلة رسمية في طهران بمناسبة مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قُتل في الضربات الأمريكية الإسرائيلية، والمقرر تشييعه الشهر المقبل.

وقال العميد في الحرس الثوري الإيراني، حسن حسن زاده، المشرف على مراسم تأبين خامنئي، إن مراسم وداع جثمانه والصلاة عليه ستقام في الفترة من 4 إلى 6 يوليو في طهران، وستكون المدينة «مغلقة بالكامل وفي عطلة رسمية» خلال الأيام الثلاثة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد رئيس بلدية العاصمة الإيرانية، علي رضا زاكاني، بأنه من المتوقع توافد حشد يناهز «20 مليون شخص» للمشاركة في التشييع.

وستستضيف مدينة قم المقدسة، جنوب طهران، بدورها مراسم تأبين في السابع من يوليو. وبعد ذلك، سيوارى علي خامنئي الثرى في التاسع من الشهر في مسقط رأسه، مدينة مشهد شمال شرقي البلاد. كما أُقرت عطلة رسمية أيضًا في المدينتين.

كما ستقام مراسم في العراق في الثامن من يوليو. وكانت الجنازة مقررة في مارس، لكنها أُرجئت بسبب الحرب.

وخلف مجتبى خامنئي والده في منصب المرشد الأعلى في مطلع مارس، ليصبح بذلك ثالث من يشغل المنصب بعد روح الله الخميني، الإمام المؤسس للجمهورية الإسلامية عام 1979، وعلي خامنئي الذي قاد البلاد لنحو أربعة عقود.

ولم يظهر مجتبى خامنئي علنًا منذ تعيينه، واكتفى بإصدار بيانات مكتوبة. وأكد مسؤولون إيرانيون وأمريكيون أنه أُصيب في الضربات التي أودت بحياة والده وعدد من المسؤولين في أول أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير.