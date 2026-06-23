لبنان: 4192 شهيدا و12171 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4192.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس حتى 23 يونيو ارتفعت إلى 4192 شهيدا و12171 جريحا، وفق وكالة سند.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد مواطنان لبنانيان وأصيب آخرون، في 9 خروقات إسرائيلية لـ "وقف إطلاق النار" في لبنان، منذ ساعات الصباح.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان، بينما تواصل قواتها التوغل وتنفيذ عمليات عسكرية داخل ما تصفه بـ "الخط الأصفر"، وترفض الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة الممتدة بين 23 و25 يونيو الجاري.

وأمس الإثنين، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات التي جرت مع الولايات المتحدة في سويسرا أحرزت تقدمًا كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان.

وأعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك أن الأطراف المعنية اتفقت على إنشاء خلية لخفض التصعيد بين الأطراف والجمهورية اللبنانية بإشراف الوسطاء، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان.