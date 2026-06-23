انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

- المحادثات تجرى بشكل متزامن على مسارين دبلوماسي وعسكري

انطلقت منذ قليل جولة خامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأفادت السفارة الإسرائيلية في واشنطن عبر بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ببدء جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية.

وأضافت السفارة أن "المحادثات ستجرى بشكل متزامن على مسارين دبلوماسي وعسكري".

وقال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن المحادثات ستبدأ بـ"جلسة عسكرية وسياسية مشتركة، تليها جلسة عسكرية، ثم جلسة ختامية سياسية"، ومن المقرر أن تستمر المحادثات حتى يوم الخميس.

وقبيل انطلاق تلك المحادثات انتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار حيث استشهد شخصين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على مجموعة من الأشخاص بالقرب من جرافة تعمل على فتح طريق في حي الدير في بلدة النبطية الفوقا بجنوب البلاد، فيما أشار الدفاع المدني اللبناني إلى استشهاد شخصين.

وصمد وقف إطلاق النار في جنوب لبنان إلى حد كبير منذ يوم الأحد الماضي، وهي أطول فترة هدوء حتى الآن في الحرب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

من جهته، أكد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان.

وقال سموتريتش، لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لسنا طرفا في المفاوضات بين واشنطن وطهران وهي لا تعنينا وسنواصل العمل في لبنان بشكل كامل".

وأضاف: "لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من لبنان وقلعة الشقيف حتى يزول حزب الله".

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت إسرائيل سيطرتها على القلعة الاستراتيجية، لكن "حزب الله" قال إنها كانت "خالية من أي مقاومة عسكرية"، حين تسللت قواتها إليها لالتقاط صور من أجل "الترويج لاحتلالها"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

من جهته، أفاد مصدر إسرائيلي بأن تل أبيب تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من مناطق في جنوب لبنان كجزء من المحادثات.

وستشمل هذه الانسحابات سحب بعض القوات من مناطق صغيرة تقع خلف ما يُسمى بالخط الأصفر، الذي حدد الأراضي التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار السابق في أبريل الماضي.