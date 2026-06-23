الزمالك يغلق 3 ملفات دولية ويقترب من رفع عقوبة إيقاف القيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في إنهاء ثلاث قضايا دولية كانت منظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك بعد تسوية المستحقات المالية الخاصة بالأطراف المعنية وسداد المبالغ المستحقة خلال الساعات الماضية.

وشملت التسويات سداد مستحقات المدير الفني السابق للفريق، السويسري كريستيان جروس، إلى جانب إنهاء الالتزامات المالية المتعلقة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا لصالح نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، ومستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بانتقال الفلسطيني عدي الدباغ.

ويترقب الزمالك وصول الإخطار الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم لتأكيد إغلاق هذه الملفات بشكل نهائي، تمهيدًا لرفع عقوبة إيقاف القيد المرتبطة بالقضايا الثلاث، بما يمنح النادي دفعة قوية قبل فترة الانتقالات المقبلة.