على الرغم من ازدياد حركة السفن عبر مضيق هرمز منذ توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا لإنهاء الحرب، إلا أن الحركة لم تعد إلى مستويات ما قبل الحرب.

وأدى إغلاق إيران الفعلي لهذا الممر المائي الحيوي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب، إلى شل إمدادات النفط العالمية وارتفاع التضخم بشكل حاد.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، يبقى أن نرى ما إذا كانت السفن ستُفرض عليها رسوم عبور لعبور المضيق، الذي يقع بين إيران وسلطنة عمان.

** السفن تعبر المضيق

عبرت نحو 71 سفينة المضيق بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، وبلغت ذروة العبور 35 سفينة يوم السبت، وفقا لشركة البيانات والتحليلات "كبلر". وهذا العدد أقل بكثير من عدد السفن التي عبرت المضيق قبل الحرب، حيث كان يتراوح بين 100 و 130 سفينة يوميا.

ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن الممر الرئيسي المركزي عبر المضيق مُلغم ولا يزال مغلقا، بينما تسلك السفن الممر الشمالي الأصغر الذي يمر عبر المياه الإيرانية، والممر الجنوبي الذي يمر عبر المياه العُمانية.

** ما هو الوضع الراهن؟

تسمح مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لطهران بإدارة المضيق خلال فترة المفاوضات مع واشنطن والتي تمتد إلى 60 يوما.

ومع أن المرور كان مجانيا في السابق، أنشأت إيران الشهر الماضي هيئة حكومية جديدة لتحصيل الرسوم من السفن.

وقد وافقت طهران على عدم فرض رسوم على السفن العابرة لمدة 60 يوما. وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما خاصة بها على عبور المضيق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال تلك الفترة. وكجزء من هذا الإطار، أعلنت إيران أنها ستجري أعمال إزالة الألغام خلال 30 يوما.

** إعادة فتح المضيق ليست إنجازا عظيما

يرى محرر الشئون الدولية لدى شبكة "سكاي نيوز"، دومينيك واجورن، أنه "بالنظر إلى أن المضيق كان مفتوحا قبل اندلاع الصراع على يد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن إعادة فتحه ليست إنجازا عظيما".

وأشار إلى أن القوة البحرية الإيرانية ظلت سليمة في مضيق هرمز، مما منح الإيرانيين نفوذا لم يكونوا ليحلموا به من قبل.

وأضاف واجورن أن سيطرة إيران على المضيق منحتها السيطرة على خُمس إمدادات النفط العالمية، مشيرا إلى أنها تستطيع استخدام هذه القوة متى شاءت في المستقبل.

** هل ستعود الأمور إلى طبيعتها؟

من جهته، أكد جاريد كوهين، الرئيس المشارك لمعهد جولدمان ساكس العالمي أن الوضع في مضيق هرمز سيتغير بشكل دائم نتيجة للحرب مع إيران

وبسؤاله عن كيفية إعادة فتح مضيق هرمز في ظل هذه الظروف، قال كوهين: "أعتقد أن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه كما كان قبل الحرب، موضحا: "ما أقصده أن الإيرانيين اكتشفوا أن لديهم ما هو أغلى من السلاح النووي، ألا وهو السيطرة الأحادية على المضيق".