البنتاجون يطلب 80 مليار دولار من الكونجرس لتغطية تكاليف حرب إيران

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء بأن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" أبلغت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بحاجتها إلى نحو 80 مليار دولار، معظمها لتغطية تكاليف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ولم يتقدم مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض بطلب رسمي إلى الكونجرس حتى الآن لطلب هذا التمويل، لكن وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، كان يجري لقاءات لهذا الغرض في مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس) أمس الاثنين.

وكان البيت الأبيض قد طلب بالفعل زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري للبنتاجون بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027، أي بزيادة تقارب 50% عن مستويات التمويل للسنة المالية الحالية.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنه "يتوقع طلبا إضافيا للإنفاق من الإدارة الأمريكية لتغطية تكاليف الحرب"، مضيفا: "عند وصول الطلب سندرس الأمر ونرى كيف ستتم الموافقة عليه".

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن على تل أبيب التحرر من الاعتماد على الولايات المتحدة، وبناء منظومة تسليح مستقلة، تزامنا مع أزمة ثقة وخلافات متصاعدة بين تل أبيب وواشنطن على خلفية توقيعه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وما قد يترتب عليها من انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان.

وقال نتنياهو خلال كلمة له أمام دورة لضباط احتياط في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية المحتلة : "أريد استقلالا في مجال التسليح. أنا أقدر جدا الدعم الذي تلقيناه، وقد جلبته أيضا على مدار السنوات من أصدقائنا الأمريكيين".

واستدرك قائلا: "لكنني أقول اليوم: نحن بحاجة إلى منظومة تسليح مستقلة خاصة بنا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع: "يجب أن نتحرر من الاعتماد، وأن نبني مزيدا من القوة، وندخل مزيدا من التكنولوجيا، وندرب المزيد من أجيال القادة مثلكم، لأن هذا ما سيحدد في النهاية أين سنكون".