نقيب الإعلاميين: دول العالم الأول تواجه نشر الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا بوسائل ردع عنيفة وأحكام بالحبس

قال الإعلامي طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن ضبط الوسائل الإعلامية غير المرخصة في مصر يقع ضمن اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس"، إلى أن النقابة تمتلك "مرصدا إعلاميا" ينقسم إلى شقين؛ أحدهما لمتابعة الإعلام الرقمي والآخر للإعلام التقليدي المرئي والمسموع.

ولفت إلى ضرورة وضع "نقطة نظام" لمواجهة هذا التحدي "المزعج جدًا عالميا"، مستشهدا بتوصيف الأمم المتحدة للإعلام الرقمي بأنه "غول يكتسح العالم".

ولفت إلى أن "الحكومات الكبرى في أمريكا وفرنسا وألمانيا تئن من هذا التطور وتتعامل معه بـ منتهى العنف" عبر سن "وسائل ردع عنيفة في دول العالم الأول المنادي بالحريات" تشمل عقوبات مالية "تعجيزية وأحكاما بالسجن تصل ما بين 5 إلى 10 سنوات بسبب العمل دون ترخيص أو نشر الأخبار الكاذبة".

ولفت إلى استدعاء عدد من الأسماء البارزة على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف توجيههم مهنيا عبر استخدام نفس أدواتهم ولغتهم لإقناعهم بالالتزام بقوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها وأديانها.

وأوضح أن النقابة تسعى لتوعيتهم بكيفية صناعة "محتوى جاذب"، بعيدا عن المواد التي تحث على الفسق والفجور والخروج عن القيم المجتمعية.