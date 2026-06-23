مقر خاتم الأنبياء: وحدات الدفاع الجوي تحمي سماء إيران بجاهزية تامة

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قال قائد وحدة الدفاع الجوي المشتركة بمقر خاتم الأنبياء المركزي العميد علي رضا الهامي، إن وحدات الدفاع الجوي العملياتية في جميع أنحاء البلاد تحمي سماء إيران بجاهزية تامة.

جاء ذلك بحسب وكالة إرنا التي قالت إن تصريحات إلهامي جاءت خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمنطقة الدفاع الجوي في الشمال الغربي للجيش وبمناسبة "ذكری شهداء الدفاع الجوي".

وقال إلهامي: "شجاعة وبسالة منتسبي الدفاع الجوي في الجيش والحرس الثوري في كافة أرجاء إيران الإسلامية المقدسة، تعد مصدرا للفخر لجميع الأحرار وتقف الوحدات العملياتية اليوم بكامل قوتها واقتدارها للدفاع عن أجواء الوطن".

وأضاف: "درب الحق على مر التاريخ كان دائما محفوفا بالتقلبات.. والشعب الإيراني، بتلبيته لنداء قائد الثورة الإسلامية، وقف في وجه الظلم والظالمين".

وأشار إلهامي إلى أن هذه الملاحم البطولية التي لا مثيل لها، تشكل سندا قويا للقوات المسلحة الإيرانية.

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عبور النفط من مضيق هرمز يعكس تحسنا في الأوضاع ويجعل العالم مكانا أكثر أمانا، مشيرا إلى أن أسعار النفط تشهد تراجعا.

وأضاف ترامب، أن عبور نحو 19 مليون برميل من النفط لمضيق هرمز خلال يوم واحد يعد رقما قياسيا غير مسبوق، وفق وكالة سبوتنيك.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يواصل فيه مضيق هرمز لعب دور محوري في حركة إمدادات الطاقة العالمية، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط في العالم.