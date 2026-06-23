أجرى رئيس الإذاعة المصرية عبدالرحمن البسيوني، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل الإدارة المركزية للتنسيق والمكتبات؛ للوقوف ميدانيًا على جهود أرشفة الأشرطة الصوتية والبرامج التاريخية، ومتابعة آليات الحفظ الرقمي وتحويل المحتوى التناظري إلى صيغ رقمية مؤمنة.

وشملت الجولة، زيارة مكاتب الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وعقود الإذاعة وشئون العاملين، إذ اطلع البسيوني على خطوات أرشفة الوثائق والعقود التاريخية الخاصة بعقود الحفلات والمطربين والممثلين، ضمن خطة الدولة والهيئة الوطنية للإعلام للحفاظ على تراث الإذاعة المصرية وحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والهيئة الوطنية للإعلام.

وعقد رئيس الإذاعة، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالشئون المالية والعقود، استمع خلاله إلى مقترحاتهم وآرائهم حول أفضل السبل للحفاظ على هذه الذخائر الوثائقية وتوثيقها رقميًا.

وأكد البسيوني، أن الأرشيف يمثل "كنزًا إذاعيًا" يوثق تاريخ الفن والغناء والمسرح في مصر، مشددًا على ضرورة استثماره وإتاحته لمحبي التراث مرة أخرى عبر الشبكات والمنصات الرقمية، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخها من خلال التراث الإذاعي.

وأشار إلى أن مشروع الأرشفة والرقمنة يأتي ضمن خطة الدولة والهيئة الوطنية للإعلام، ممثلة في الإذاعة المصرية، لتحديث بنيتها التحتية المعلوماتية، والحفاظ على إرثها الثقافي والفني، مع ضمان تأمين الحقوق القانونية والتعاقدية المرتبطة بهذا التراث.