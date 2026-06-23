أحمد حسام ميدو يتلقى العلاج بالمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

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يخضع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، للرعاية الطبية داخل أحد مستشفيات التجمع الخامس، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية.

وكشفت تقارير صحفية أن الفحوصات الطبية الأولية أظهرت إصابته بجلطة خفيفة بالمخ، نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة وتحت المتابعة المستمرة من الفريق الطبي المعالج.

وأوضحت أن اللاعب السابق يتلقى الرعاية اللازمة داخل المستشفى، وسط متابعة من أسرته والمقربين منه للاطمئنان على تطورات حالته الصحية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مستجدات قضائية تتعلق بنجله حسين، بعدما أيدت محكمة جنح مستأنف الطفل الحكم الصادر بحبسه لمدة سبعة أشهر في القضية المنسوبة إليه.