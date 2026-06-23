تأجيل محاكمة صانعة المحتوى البيج ياسمين في اتهامها بنشر محتوى خادش لـ29 يوليو

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة صانعة المحتوى المعروفة بـ"البيج ياسمين"، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 29 يوليو المقبل للمرافعة.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية، أحالت صانعة المحتوى المعروفة بـ"البيج ياسمين" للمحاكمة الجنائية في اتهامها بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن النيابة العامة بالجيزة، قد قررت إخلاء سبيل البلوجر المعروفة بـ"بيج ياسمين"، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية، في اتهامها بنشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى غير لائق وألفاظًا تتنافى مع القيم المجتمعية.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على صانعة المحتوى "بيج ياسمين"، لاتهامها بنشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن محتوى غير لائق وألفاظًا تتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى غير لائق وألفاظًا تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إنشاء



