ترامب: إيران وافقت بشكل كامل على إجراء عمليات تفتيش نووية على أعلى مستوى لفترة طويلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «إيران وافقت بشكل كامل ونهائي على إجراء عمليات تفتيش نووية على أعلى مستوى، ولفترة طويلة».

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الثلاثاء، انتقد فيها ما وصفه بـ«التصريحات الإيرانية الكاذبة»، و«حملة التضليل الإعلامي التي تبذل قصارى جهدها لتهميش انتصار الولايات المتحدة».

وأشار إلى أن موافقة إيران ستضمن «الشفافية النووية»، مهددًا بعدم خوض مفاوضات أخرى، إذا لم توافق طهران على تلك المسألة.

وذكر أنه وافق على إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، دون فرض حصار بحري إضافي، بناء على الموافقة الإيرانية، وعلى تنازلات أخرى كبيرة قدمتها طهران.

وأعلن أن الولايات المتحدة ستُبقي جميع سفنها في مواقعها بالمنطقة؛ تحسبًا لإعادة فرض الحصار، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «الأمر يبدو مستبعدًا للغاية في الوقت الراهن».

وفي سياق متصل، أوضح أن الأموال الإيرانية المجمدة التي ستُفرج عنها وزارة الخزانة الأمريكية ستُودع في حساب ضمان تحت سيطرة واشنطن.

وجدد التأكيد أن هذه الأموال ستُستخدم لشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية، حصريًا من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا.

وأضاف: «هذه مواد تحتاجها إيران بشدة. هذه أزمة إنسانية، وأشعر بضرورة تقديم المساعدة الآن، قبل فوات الأوان. المحادثات تسير على ما يرام!».