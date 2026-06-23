بولسات: زيلينسكي لن يشارك في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا ببولندا

ذكرت قناة "بولسات نيوز" الإخبارية البولندية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لن يشارك في مؤتمر "إعادة إعمار أوكرانيا" السنوي المقرر عقده في مدينة جدانسك البولندية خلال الأسبوع الجاري.

وقالت بولسات، دون الإشارة إلى مصادر محددة، أن رئيسة وزراء أوكرانيا، يوليا سفيريدينكو، ستمثل بلادها في المؤتمر المقرر عقده يومي 25 و26 يونيو الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن زيلينسكي أعاد أعلى وسام دولة في بولندا، وذلك بعدما سحب الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، الوسام منه في ظل تجدد خلاف سياسي حول تاريخ الحرب العالمية الثانية

وأعلن الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، الجمعة الماضي، إنه جرد زيلينسكي من أرفع وسام دولة في بولندا على خلفية قراره إطلاق اسم تنظيم شبه عسكري أوكراني متهم بارتكاب مجازر بحق البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية على وحدة عسكرية.

وقال نافروتسكي: "بالنسبة لغالبية المجتمع البولندي، لا يزال جيش التمرد الأوكراني في المقام الأول تشكيلا مسئولا عن جرائم قاسية ضد مواطني الجمهورية البولندية خلال الحرب العالمية الثانية."

وأضاف نافروتسكي أن قراره بسحب الوسام لا يعني تراجع دعم بولندا لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا.