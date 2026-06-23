ينظم صالون أكاديمية الفنون الثقافي لقاء جديد بعنوان "الأغنية الوطنية: من نبض الشارع إلى ذاكرة النصر"، وذلك في إطار مشاركة قطاعات وزارة الثقافة في الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

تقام الأمسية تحت إشراف الدكتورة عفاف طلبة مؤسس ورئيس الصالون، وذلك في السادسة مساء الاثنين المقبل، بقاعة ثروت عكاشة في حرم الأكاديمية بمنطقة الهرم، وتستضيف نخبة من الشخصيات العامة والخبراء لمناقشة دور الأغنية الوطنية في توثيق التاريخ، وهم اللواء أحمد زغلول مهران مساعد مدير المخابرات الحربية سابقاً، والكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، والناقدة والشاعرة الدكتورة نوران فؤاد، والدكتورة مايسة عبد الغني، أستاذ آلة القانون بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

ويدور الحوار في الصالون الدور المحوري الذي تلعبه القوة الناعمة في تعزيز الهوية الوطنية وتخليد الانتصارات، ويناقش كيفية تحولت الأغنية الوطنية من مجرد تعبير عن مشاعر الشارع إلى وثيقة تاريخية تحفظ ذاكرة الوطن، كما يتخلل الصالون تقديم مجموعة فقرات فنية متنوعة تحتفي بالأغنية الوطنية.