فيفا يصدر بيانا بشأن توقف مباراة العراق وفرنسا في المونديال

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا جديدًا، بشأن توقف مباراة فرنسا أمام العراق، الجارية لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتوقفت مباراة فرنسا أمام العراق، عقب نهاية الشوط الأول، بتقدم الديوك بهدف دون رد، سجله كيليان مبابي، على إثر مرور عاصفة رعدية في محيط ملعب فيلادلفيا.

وأصدرت اللجنة المنظمة في الملعب تحذيرًا للجماهير بعد مرور ساعة من توقف المباراة، أعلنت من خلاله: "لا تزال الأحوال الجوية السيئة سائدة في المنطقة، ولا تزال المباراة معلقة".

من جهته، قال متحدث باسم فيفا لوسائل الإعلام داخل الملعب: "ستُستأنف المباراة حالما يصبح الوضع آمنًا".

أما فيفا، فأصدر بيانًا رسميًا، قال فيه: "نظرًا لسوء الأحوال الجوية وخطر حدوث برق في محيط الملعب، تم تعليق مباراة كأس العالم بين فرنسا والعراق".

وأضاف: "تم الإعلان عن استراحة لمدة 30 دقيقة، ولكن لا يزال الوضع قيد المتابعة لتحديد ما إذا كان من المتوقع حدوث مزيد من التأخير".

وتابع: "سيتبع فيفا بروتوكولات السلامة التي وضعتها السلطات المحلية، حيث ستُستأنف المباراة حالما يصبح الوضع آمنًا".

وأتم بيان فيفا: "سلامة وأمن جميع الأفراد هي أولوية الفيفا.. نشكر جميع المشجعين على تفهمهم وتعاونهم".