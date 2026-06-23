ديشامب يعلق على توقف مباراة فرنسا والعراق: ننتظر استئناف اللعب ونحتاج لإحماء جديد

علق ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على توقف مباراة الديوك أمام العراق في كأس العالم 2026 بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أن حالة الطقس المتقلبة صعّبت من مهمة الجهاز الفني خلال مجريات اللقاء.

وقال ديشامب في تصريحات عقب توقف المباراة: “كان هناك جرس إنذار، ثم اختفى، ثم عاد مرة أخرى، لذلك توقفت عن منح اللاعبين التعليمات لأن الوضع كان يتغير كل 30 ثانية”.

وأضاف: “نحن ننتظر الآن استئناف المباراة، والأهم بالنسبة لنا بعد ذلك هو الحصول على وقت كافٍ للإحماء من جديد حتى يستعيد اللاعبون جاهزيتهم البدنية”.

وعن تقدم منتخب فرنسا بهدف دون رد في الشوط الأول، أوضح مدرب الديوك: “نحن متقدمون في النتيجة، رغم أننا كنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف وتوسيع الفارق”.

وتابع: “بمجرد أن رفعنا وتيرة اللعب واستغللنا عرض الملعب بشكل جيد، نجحنا في فرض الضغط على المنتخب العراقي وخلق العديد من الفرص الخطيرة”.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم فرنسا بهدف نظيف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 14، قبل أن تتوقف المباراة بعد مرور 30 دقيقة من الشوط الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.