مقتل سائح أمريكي إثر تعرضه لصاعقة برق أثناء تسلقه جبل إتنا في صقلية

لقي سائح أمريكي حتفه بسبب صاعقة برق ضربت جبل "إتنا" في جزيرة صقلية، أثناء ممارسته للمشي في منطقة مغلقة أمام الزوار بسبب النشاط البركاني الأخير، بحسب ما ذكره رجال الإطفاء الإيطاليون، اليوم الاثنين.

وتم إنقاذ الرجل (29 عاما)، المنحدر من ولاية كانساس الأمريكية، بواسطة مروحية بعد أن تعرض لصاعقة البرق مساء أمس الأحد، في منطقة مكشوفة فوق خط الأشجار.

وأعلن الطاقم الطبي وفاته لاحقا، دون أن يتم الكشف عن اسمه.

وأغلقت السلطات مناطق واسعة من منحدر البركان أمام المتنزهين، في ظل استمرار النشاط البركاني، وهو ما أدى إلى إغلاق المطار في منطقة كاتانيا القريبة طوال معظم أيام الأسبوع الماضي.