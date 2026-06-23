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أعداد جريدة الشروق
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أول تعليق من كلوزه بعد تحطيم ميسي لرقمه القياسي في كأس العالم

الشروق
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 2:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 2:57 ص

هنأ ميروسلاف كلوزه، مهاجم ألمانيا السابق، ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، بعدما حطم رقمه القياسي، وتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، برصيد 18 هدفًا.

وقال ميروسلاف كلوزه في تصريحات نقلها شبكة جول العالمية: "لطالما قلت إن ميسي ليس لاعبًا عاديًا.. بالنسبة لي، ليونيل هو أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور".

وأضاف: "تهانينا، أيها البطل.. توقعت قبل البطولة أن يُحطّم رقمي القياسي.. لا بأس بذلك، فهذا الرقم القياسي كان سيُحطّم في النهاية على أي حال".

وأتم ميروسلاف كلوزه تصريحاته قائلًا: "ليونيل ميسي مرحب به في تحطيم الرقم القياسي هذا.. أنا من أشدّ المعجبين بميسي، ولطالما كنت كذلك".


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