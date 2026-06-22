ضبط فتاة ظهرت في فيديو تدخن مخدر الحشيش بإحدى القرى السياحية في مطروح

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تجلس على أحد الأرصفة وتدخن سيجارة تحتوي على مواد مخدرة بإحدى القرى السياحية بمحافظة مطروح.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور فتاة تجلس على أحد الأرصفة وتدخن سيجارة تحتوي على مواد مخدرة داخل إحدى القرى السياحية بمطروح.

بالفحص أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه حارس بالقرية المشار إليها. وبسؤاله، أقر بأنه أثناء تواجده بمحل عمله شاهد الفتاة تدخن سيجارة تنبعث منها رائحة مواد مخدرة، فقام بتصوير مقطع الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أمكن تحديد وضبط الفتاة الظاهرة في مقطع الفيديو، وهي تحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتها أقرت بأنه بتاريخ 18 يونيو الجاري، وأثناء تواجدها بالقرية المشار إليها لزيارة أحد أصدقائها، دخنت سيجارة تحتوي على مخدر الحشيش على النحو الوارد بالفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.