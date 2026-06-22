القبض على عامل تحرش بفتاة حال سيرها بأحد الشوارع في سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على عامل تحرش بفتاه حال سيرها بأحد الشوارع.
كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تحرش شخص يستقل دراجة نارية، بإحدى الفتيات حال سيرها بأحد الشوارع بسوهاج.
بالفحص أمكن تحديد المجني عليها (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الكوثر) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 21 يونيو الجاري وحال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج تحرش بها قائد دراجة نارية ولاذ بالفرار.
أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على الدارجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية.