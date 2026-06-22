القبض على عامل تحرش بفتاة حال سيرها بأحد الشوارع في سوهاج

أحمد موسى عن مواجهة نيوزيلندا: كنا بنلاعب النخل.. والـ 110 ملايين كانوا على ثقة في عودة منتخبنا

لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة.. تامر أمين بعد أول فوز لمصر في المونديال: يوم 22 يونيو يجب أن يُؤرخ