حسام حسن: فعلت مع محمد صلاح ما لم يفعله أحد في أوروبا

رد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، على أنباء غضب محمد صلاح، قائد المنتخب من التغيير خلال مباراة بلجيكا السابقة في كأس العالم، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام نيوزيلندا.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب نيوزيلندا في الرابعة من فجر غدٍ، الإثنين، على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «محمد صلاح قدم مباراة كبيرة في مكان جديد عليه.. في أوروبا وناديه لم ويظفه بهذا الشكل من قبل، الحمدلله أنا وظفته وأدى بشكل جيد، ولم يقم بأي شيء من الإشاعات التي تقال».

وأضاف: «صلاح لاعب كبير وقائد يمثل قدوة لزملاءه ، وكل اللاعبين مهمين، وعلى رأسهم قائد الفريق محمد صلاح، حتى أصغر لاعب حمزة عبد الكريم، صلاح من الناس التي تساعد اللاعبين على الالتزام، ولم تحدث مشكلة بيني وبين صلاح، وطبيعي نلاقي إشاعات كتير».

وأكد: «كل الجماهير المصرية وكل اللاعبين يعلمون أن حسام يعمل لمصلحة المنتخب والبلد، الأقدر والأهم هو الذي يثبت نفسه بأدائه في الملعب، وصلاح يتدرب بشك جيد وأول لاعب بيمتثل لقرار المدير الفني».

وأوضح: «هناك ثقة متبادلة بين صلاح وزملاءه في الفريق ولكن أسلوب لعبي جماعي ولا يعتمد على لاعب واحد، وأثق في جميع اللاعبين.. صلاح لاعب مهم جدًا، والـ26 لاعب مهمين جدًا».

وتابع: «أتعامل مع اللاعبين بشكل جيد للغاية لا يوجد لاعب غاضب مني أو مستاء، المهدي سليمان لاعب ملتزم جدًا وأنا أصريت على تواجده، وهو لاعب مميز بغض النظر عن السن، ولكن البعض يبحث عن أي سلبيات لم تحدث بالأساس».

وأتم: «بعض الناس في البلد تبحث عن سلبيات لم تحدث، لكي يشغل الناس عن اجتهاد اللاعبين والجهاز الفني، وهذه أول مرة أسمع الكلام بأنني عنّفت المهدي سليمان بعد مباراة بلجيكا».

وكان المنتخب الوطني المصري استهل مشواره في كأس العالم يوم الإثنين الماضي بالتعادل أمام بلجيكا 1-1، كما تعادلت نيوزيلندا أمام إيران بنتيجة 2-2.