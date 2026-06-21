قال الفنان هاني رمزي، إن علاقته بالفنانة داليا البحيري تتجاوز حدود الزمالة الفنية لتصل إلى مرتبة الأخوة والعلاقة الأسرية الوطيدة، مضيفا: "داليا أختي، وأنا بحبها جدًا، وبحب كمان الشغل معها، بعتبرها واحدة من الأسرة، مش مجرد زميلة وخلاص".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "من ماسبيرو" المذاع عبر "الأولى" بالتلفزيون المصري، أن الفنانة داليا البحيري "إنسانة بمعنى الكلمة"، مشيرا إلى أنها تتمتع بـ"إنسانيات عظيمة وعطاء ومحبة كبيرة"، فضلا عن كونها فنانة عظيمة يستمتع بالعمل معها بشكل كبير.

وأشار إلى أنها تضفي حالة خاصة في كواليس التصوير، موضحا أنها تتسم بالتواضع الشديد وحب الجميع والمرح، فضلا عن أن زوجها رجل الأعمال حسن سامي شخصية "عظيمة نادرة الوجود".

وشدد على ضرورة التمسك بالقيم والمبادئ ، مشيرا إلى "أننا بحاجة دائمة للحفاظ على إنسانيتنا لكي تصبح الحياة أكثر جميلة".

وأضاف أن المعيار الحقيقي الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الناس هو "القلب"، مشيرا إلى أن الإنسان كلما زاد مقدار حبه للناس من حوله، جازاه الله بالكرم والفضل بزيادة.