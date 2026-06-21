واصل المهاجم الألماني دينيز أونداف تألقه في كأس العالم 2026، بعدما حقق إنجازاً لافتاً بوضع اسمه إلى جانب كبار هدافي المنتخب الألماني في تاريخ البطولة.

وأصبح أونداف أول لاعب ألماني يسجل في أول مباراتين له بكأس العالم منذ الأسطورة ميروسلاف كلوزه في نسخة 2002، مؤكداً حضوره القوي مع منتخب "المانشافت" في بداية مشواره بالمونديال.

ويعكس هذا الرقم المستوى المميز الذي يقدمه المهاجم الألماني، والذي نجح في ترك بصمته التهديفية في أول ظهورين له على المسرح العالمي، ليعيد إلى الأذهان البداية القوية التي قدمها كلوزه قبل أكثر من عقدين.

ويأمل المنتخب الألماني أن يواصل أونداف تألقه خلال المباريات المقبلة، في ظل الاعتماد عليه كأحد أبرز الأسلحة الهجومية للفريق في سعيه للمنافسة على اللقب العالمي.