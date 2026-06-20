أسعار الذهب في مصر تزيد 250 جنيها في الجرام عن السعر العالمي رغم خسائرها الأخيرة



- سامح عبد الحكيم: الطلب الاستثماري دفع التجار لرفع الأسعار وتجاهل انخفاضات أسعار الأوقية عالميا

- شادي عبده: الضغط السلبي سيظل قائمًا على الذهب طالما استمر التداول أسفل مستوى 4390 دولارًا للأوقية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية فجوة سعرية تقدر بنحو 250 جنيها عن السعر العالمي رغم الخسائر التى سجلها على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة لزيادة الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر واقتناص فرص الشراء بعد تراجع الأسعار.

وتكبدت أسعار الذهب في السوق المحلية خسائر بنحو 250 جنيهًا للجرام بالمتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهبط عيار 21 دون مستوى 6000 جنيه لأول مرة في 6 أشهر ليسجل 5975 جنيها، قبل أن يستعيد جزءًا من مكاسبه بدعم من زيادة الطلب الاستثماري

واختتم عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 6060 جنيهًا، مقارنة بـ6290 جنيهًا في بداية الأسبوع. كما انخفض عيار 24 إلى 6925 جنيهًا مقابل 7188 جنيهًا.

وتراجع عيار 18 إلى 5194 جنيهًا مقارنة بـ5391 جنيهًا في بداية الأسبوع، بينما فقد الجنيه الذهب مستوى 50 ألف جنيه ليسجل 48480 جنيهًا.

وقال سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن هبوط أسعار الذهب عالميًا جاء متأثرًا بالخسائر التي تكبدتها الأوقية في الأسواق العالمية.

وسجلت أوقية الذهب خسائر للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 3.5%، لتنهي التعاملات عند مستوى 4155 دولارًا للأوقية. ورغم تعافيها خلال الأسبوع بدعم من هدوء الضغوط التضخمية لتلامس مستوى 4400 دولار، فإنها لم تستطع الثبات فوقه بعدما مالت التوقعات إلى اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية مجددًا.

وثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأول في عهد رئيسه الجديد كيفين وارش للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، إلا أن 9 من أصل 19 من صناع السياسات أشاروا إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، في ظل استهداف البنك المركزي الأمريكي خفض التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي إم إي، فإن الأسواق تتوقع احتمالًا بنسبة 70% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد الحكيم أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ مارس الماضي ساهم في الضغط على أسعار الذهب محليًا.

وهبط سعر الدولار إلى 49.97 جنيه للبيع و49.87 جنيه للشراء في بنكي الأهلي ومصر، بدعم من عودة تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، والتي سجلت نحو 4 مليارات دولار خلال جلستين.

ورغم التراجعات التي شهدتها أسعار الذهب في السوق المحلية، فإنها لم تعكس بالكامل انخفاض السعر العالمي وتراجع الدولار أمام الجنيه، إذ لا تزال الأسعار المحلية أعلى من نظيرتها العالمية بنحو 250 جنيهًا للجرام.

وأوضح عبد الحكيم أن هذه الفجوة تعود إلى ارتفاع الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر، حيث اعتبر الأفراد التراجع الحالي فرصة للشراء والاستثمار طويل الأجل، ما دفع التجار إلى عدم خفض الأسعار بنفس وتيرة هبوط السعر العالمي.

وتوقع عبد الحكيم ألا تستمر تراجعات الذهب لفترة طويلة، خاصة أن استقرار الهدنة بين إيران والولايات المتحدة لم يتأكد بعد، إلى جانب توقعات بعودة البنوك المركزية إلى شراء الذهب مجددًا لتعويض التراجعات التي شهدتها احتياطياتها عقب موجة صعود أسعار النفط.

ورجح أن تعاود الأوقية الصعود إلى مستوى 5000 دولار، وأن يستعيد عيار 21 مستوى 7000 جنيه قبل نهاية العام.

وقال شادي عبده، مدير قسم الابحاث بشركة Ow Markets، إن عاملَي الدولار والفائدة طغيا مؤقتًا على الطلب على الملاذات الآمنة، خاصة بعد تراجع علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز.

وارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 1% خلال تعاملات الأسبوع بدعم من زيادة رهانات رفع الفائدة الأمريكية.

وأضاف عبده أن الضغط السلبي سيظل قائمًا على الذهب طالما استمر التداول أسفل مستوى 4390 دولارًا للأوقية، ما قد يفتح المجال أمام امتداد الهبوط إلى 4025 دولارًا كهدف مبدئي، ما لم ينجح السعر في استعادة الزخم أعلى مستويات المقاومة الرئيسية.

وكان بنك "جولدمان ساكس" قد خفض توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية، في ظل تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026.