رئيس شعبة الدواجن ينفي شائعات استخدام الهرمونات: المنتج آمن 100%

نفى الدكتور سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام هرمونات أو منشطات في تربية الدواجن.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن"، إن الشائعات "ليس لها أساس من الصحة"، مضيفا: "أؤكد أنه لا توجد هرمونات أو منشطات أو أي شيء في مزارع الدواجن".

ودعا هؤلاء الأشخاص إلى إجراء تحاليل مخبرية في معامل مختصة، قائلا: "أنا أدعو أي شخص، أن يذهب يأخذها إلى معمل تحاليل مختص ويخرج لنا تقريرا يقول إن هذه فيها هرمون نوعه كذا، هذا الكلام غير صحيح وليس له أساس من الصحة".

وشدد على أن "الدواجن المصرية آمنة بنسبة 100%"، مؤكدا أن تفعيل القانون المنظم لصناعة الدواجن وعلى رأسها القانون رقم 70 لسنة 2009 من شأنه أن يحمي المستهلك المصري من "الطريقة العشوائية" لتداول الدواجن في المحال.

وأكد أن الدواجن في مصر لا يدخل في صناعتها أي هرمونات أو منشطات "قولا واحدا"، متابعا: "أنا كرئيس الشعبة وعضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعضو الجمعية الأمريكية للصويا أؤكد أن الدواجن لا يدخل بها أي هرمونات أو منشطات، أنا لا أفهم نحن نتحدث في موضوع ليس له أساس من الصحة".

وتابع: "علميا لا توجد أي هرمونات في الدواجن، الدواجن وتربيتها عندنا مثل أي تربية في دول العالم كلها، العليقة واحدة، الذرة الصفراء والصويا هي واحدة، الدول المغذية للكتكوت إذا كانت أمريكا أو هولندا أو بلجيكا كلها كتكوت واحد، يعني الدجاجة التي نحن نأكلها هذه بتربيتها مطابقة للمواصفات في كل دول العالم".

وأوضح أن "تراخيص كل محال بيع الطيور الحية منتهية منذ 2009"، مشيرا إلى قانون 70 لسنة 2009 يمنع تداول الدواجن الحية بالطريقة الحالية "العشوائية".