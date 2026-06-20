ثانيتان تحفظان لجيان تفوقه على هدف الصيباري الأسرع

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دخل المغربي إسماعيل الصيباري تاريخ كأس العالم من بوابة الأرقام القياسية، بعدما سجل أسرع هدف لمنتخب المغرب وللمنتخبات العربية في تاريخ المونديال.

وجاء هدف الصيباري بعد دقيقة واحدة و10 ثوانٍ فقط من انطلاق المباراة، ليصبح الأسرع في تاريخ "أسود الأطلس" بكأس العالم، كما احتل المركز الثاني في قائمة أسرع الأهداف المسجلة بواسطة لاعب أفريقي في البطولة.

ولا يتفوق على الصيباري سوى الغاني أسامواه جيان، الذي سجل لمنتخب بلاده بعد دقيقة واحدة وثماني ثوانٍ أمام التشيك في كأس العالم 2006، ليبقى صاحب الرقم القياسي الأفريقي بفارق ثانيتين فقط.

ويؤكد هذا الإنجاز البداية الاستثنائية للصيباري في كأس العالم 2026، بعدما واصل تحطيم الأرقام القياسية وترك بصمته في سجل الكرة المغربية والأفريقية على الساحة العالمية.