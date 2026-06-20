واشنطن تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة واشنطن بين 23 و25 يونيو الجاري.

وتلك الجولة ستكون الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، عقب 4 جولات سابقة بين الطرفين انطلقت في أبريل الماضي، ضمن مسار يهدف إلى إبرام اتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في بيان، إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث الجمعة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون.

وذكر البيان أن روبيو وعون بحثا الجولة المقبلة من المفاوضات، المقرر عقدها في واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو، حيث "سيعمل الطرفان، بوصفهما حكومتين ذواتي سيادة، على إحراز تقدم نحو سلام دائم".

وأضاف المتحدث: "أشاد الوزير روبيو بشجاعة الرئيس عون في السعي إلى اغتنام فرصة تاريخية لتعزيز سيادة لبنان وتعافيه".

كما جدد روبيو التأكيد على "الدعم الكامل من جانب الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى إقامة دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش بسلام مع جميع جيرانها"، وفق البيان.

واعتبر أن المفاوضات "تمثل المسار العملي الوحيد لإعادة الإعمار، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وإنهاء دوامات العنف المتكررة"، وفق قوله.

ويأتي الإعلان عن جولة المفاوضات الجديدة، بعد يومين من توقيع واشنطن وطهران، مساء الأربعاء، اتفاقا ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

وتزامن الإعلان مع تصعيد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عدوانه على لبنان، إذ شن أكثر من 106 هجمات على لبنان، أسفرت عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 97 آخرين. ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و980 شهيدا و12 ألفا و1 جريح، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.