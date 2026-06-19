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أعداد جريدة الشروق
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كوبر: مشاركة مصر في المونديال نجاح كبير

رائد سمير
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2026 - 11:36 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2026 - 11:37 م

أعرب هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر عن تمنياته بتحقيق الفراعنة لنتائج جيدة، في مشاركته ببطولة كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026، بالتعادل مع بلجيكا، بهدف لمثله، قبل مواجهة نيوزيلندا، وإيران، في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

وقال هيكتور كوبر في تصريحات لقناة دي إم سي: "ما زالت أمتلك حبًا كبيرًا لمصر وأهلها، وأتمنى أن يحقق المنتخب نتائج جيدة في كأس العالم".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "كان نجاحا كبيرا أن تعود مصر لكأس العالم مرة أخرى، وأتمنى أن تكون مشاركة جيدة للاعبين وللجماهير أيضًا".

وأتم هيكتور كوبر تصريحاته قائلًا: "أتمنى لكم جميعًا كل التوفيق وأن تسير كل الأمور على ما يرام".


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