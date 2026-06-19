 مصرع شخص وإصابة 32 في انقلاب سيارة تقل عمالا بطريق الإسكندرية - مطروح - بوابة الشروق
الجمعة 19 يونيو 2026 11:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص وإصابة 32 في انقلاب سيارة تقل عمالا بطريق الإسكندرية - مطروح

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2026 - 11:13 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2026 - 11:13 م

لقي شخص مصرعه وأصيب 32 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالًا بطريق الإسكندرية - مطروح، بمنطقة الساحل الشمالي.

واستقبلت مستشفيا رأس الحكمة والضبعة المركزي 32 مصابًا وجثة هامدة مجهولة الهوية، وجميعهم من العمال، وذلك إثر تعرض سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها للانقلاب بمنطقة زاوية العوامة بالطريق الدولي الساحلي.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا في موقع الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسمي الطوارئ والاستقبال بمستشفيي الضبعة المركزي ورأس الحكمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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