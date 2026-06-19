الذهب يهبط دون حاجز الـ6 آلاف جنيه ويخسر 275 جنيها خلال تعاملات الأسبوع

تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات، اليوم، بقيمة 150 جنيهًا، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 5975 جنيهًا، مقابل 6125 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5121 جنيهًا، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 6828 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 1200 جنيه ليصل إلى 47800 جنيه، دون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وخسر الذهب 275 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع، إذ سجل عيار 21 قيمة 6250 جنيهًا في بداية تعاملات يوم الاثنين.

وعلى الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 4143.655 دولار للأوقية، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 1.5% إلى 4181.20 دولار.

وبدوره، خفض بنك «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية، في ظل تضاؤل التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال عام 2026.

وكتب المحللان لينا توماس ودان سترويفن، في مذكرة، أن المستهدف المعدل لسعر الذهب عند 4900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر، يعني أن المعدن النفيس لا يزال مرشحًا لتحقيق مكاسب في النصف الثاني من العام، وإن كانت بوتيرة أقل من التوقعات السابقة.

وذكر المحللان: «لا تزال نظرتنا لأسعار الذهب إيجابية من الناحية الهيكلية، لكنها تتسم بالحذر في الوقت الراهن، إذ تواجه مخاطر هبوطية على المدى القريب، بينما تحمل فرصًا صعودية على المدى المتوسط».

وأوضح المحللان أن خفض التوقعات جاء مدفوعًا بتقديرات أقل للتدفقات الاستثمارية إلى صناديق الذهب المتداولة، بعدما أرجأ اقتصاديون في البنك توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى يونيو وديسمبر من العام المقبل. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى بدء خفض الفائدة في ديسمبر 2026 ومارس 2027.

وأضاف المحللان أن المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي قد تظل محدودة، في ظل الاجتماع الأول للاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة كيفن وارش، والذي اتسم بنبرة «متشددة على نحو مفاجئ».

وبالنسبة لباقي المعادن، انخفض سعر الفضة بنسبة 2.4% إلى 64.1235 دولار، كما انخفض البلاتين والبلاديوم. وارتفع مؤشر «بلومبرج» للدولار الفوري، وهو مقياس لأداء العملة الأمريكية، بنسبة 0.1%، بعدما ارتفع 0.9% خلال الأسبوع.