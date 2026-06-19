ترامب: طلبت من إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان والرد كان إيجابيا

كشفت شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، عن تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها واشنطن للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان على لبنان، شملت اتصالا هاتفيا بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وبنيامين نتنياهو.

وفي السياق ذاته، نقل مراسل شبكة "ان بي سي" الأمريكية في البيت الأبيض عن الرئيس دونالد ترامب تأكيده أنه أجرى اتصالات مع الجانب الإسرائيلي وطالبهم بشكل مباشر بالموافقة على إعلان وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

ورفض ترامب الإفصاح عما إذا كان قد تحدث شخصيا مع نتنياهو خلال الساعات الأخيرة، مكتفيا بالقول إن الرد الإسرائيلي الذي تلقاه كان "إيجابيا"، ووصف التوصل إلى هذا الاتفاق بأنه سيكون بمثابة "الكرز الصغير فوق الكريمة"، بحسب وكالة مهر الفلسطينية.

وحول الغارات الجوية المكثفة التي شنتها قوات الاحتلال على الأراضي اللبنانية قبيل الحديث عن التهدئة، علق ترامب بالقول: "لطالما كانت علاقتي جيدة مع بيبي (نتنياهو)، لكن في بعض الأحيان يتعين عليك ببساطة أن تهدأ وأن تستخدم رأسك".