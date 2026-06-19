رئيس حزب الشعب السوداني: سقوط الأبيض في يد ميليشيا الدعم السريع يعني سقوط السودان وإعلان الانفصال

قال يحيى حاج نور الدين، رئيس حزب الشعب الديمقراطي في السودان، إن المدينة الأبيض تتمتع بثقل استراتيجي كونها تقع في قلب السودان وتبعد عن العاصمة نحو ثلاث ساعات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إلى أن قوات الدعم السريع تبذل جهودا كبيرة للغاية في محاولة لاحتلال مدينة الأبيض بهدف إعلان الانفصال، معقبا: "نقول لهم هيهات، والقوات المسلحة السودانية والشعب السوداني يدركون أن سقوط الأبيض يعني سقوط السودان".

وأوضح أن هجمة ومخطط الدعم السريع على الأبيض "كبير جدا"، مشدد أنها محاولات لن تُكلل بالنجاح رغم احتمالية استمرار المواجهات لأيام.

وأشار إلى أن أهمية الأبيض تكمن أيضا في كبح مشروع إعلان الانفصال، لا سيما أن إعلان الانفصال سيخلق حالة من التوتر والهاجس الأمني في منطقة الخرطوم وشمال السودان ومنطقة الدبة.

وشدد على أن الشعب السوداني في الداخل على قلب رجل واحد، وقواته المسلحة متماسكة تماما لصد هذا العدوان، انطلاقا من إدراكها لأهمية مدينة الأبيض للسودان.

تعرضت الأبيض خلال الأيام الماضية لهجمات من ميلشيا الدعم السريع أسفرت، عن مقتل أكثر من 40 مدنيا وإصابة العشرات، كما استهدفت محطات الوقود وشاحنات الإمداد ومواقع مدنية وعسكرية، كما أدى قصف المحطة التحويلية للكهرباء في وقت متأخر من ليل الخميس، إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن المدينة، قبل أن يتجدد القصف الجمعة على مواقع أخرى داخل المدينة.

وتقع الأبيض على بعد نحو 411 كيلومترا من الخرطوم، وتشكل حلقة الوصل الرئيسية بين إقليم دارفور ووسط السودان، وتعد إحدى أهم الوحدات العسكرية التابعة للجيش السوداني.