 بعثة منتخب مصر تشد الرحال إلى كندا قبل مواجهة نيوزيلندا في المونديال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعثة منتخب مصر تشد الرحال إلى كندا قبل مواجهة نيوزيلندا في المونديال

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2026 - 9:41 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2026 - 9:41 م

غادرت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، مدينة سبوكان الأمريكية في طريقها إلى كندا، استعدادًا لخوض مواجهة نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وتستقل البعثة طائرة خاصة وفّرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في رحلة تستغرق نحو ساعة، ضمن ترتيبات البطولة الخاصة بتنقل المنتخبات المشاركة.

ويأمل الفراعنة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نيوزيلندا لتعزيز حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي، بعدما افتتحوا مشوارهم في البطولة بالتعادل 1-1 أمام منتخب بلجيكا في الجولة الأولى، في اللقاء الذي سجل خلاله أمان عاشور هدف مصر الوحيد.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة المرتقبة، خاصة في ظل أهمية المباراة في حسابات المجموعة السابعة، مع استمرار المنافسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.


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