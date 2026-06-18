كيروش يكتب التاريخ في المونديال برقم استثنائي

دوّن المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش اسمه بحروف جديدة في سجلات كأس العالم، بعدما عادل رقمًا قياسيًا بالظهور في نهائيات البطولة للمرة الخامسة على التوالي.

ويقود كيروش، البالغ من العمر 73 عامًا، منتخب غانا في مباراته الافتتاحية فجر اليوم الخميس أمام بنما، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواصل كيروش مسيرته الاستثنائية التي بدأت قبل أكثر من عقد ونصف، حين قاد منتخب البرتغال في نسخة 2010، قبل أن يحضر في ثلاث نسخ متتالية مع منتخب إيران أعوام 2014 و2018 و2022.

وبمشاركته في أول ظهور لغانا في مونديال 2026، عادل كيروش الإنجاز التاريخي للمدرب الصربي بورا ميلوتينوفيتش، الذي قاد 5 منتخبات مختلفة عبر 5 نسخ متتالية من كأس العالم بين عامي 1986 و2002.

ورغم معادلته رقم ميلوتينوفيتش، فإن كيروش لا يزال يطارد رقمًا قياسيًا آخر في عدد المشاركات المونديالية للمدربين، والذي يتصدره البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا بواقع 6 نسخ.

وكان اسم كيروش قد ابتعد عن دائرة المرشحين للظهور في مونديال 2026 قبل أشهر قليلة، عقب نهاية تجربته مع منتخب عُمان، قبل أن يمنحه الاتحاد الغاني فرصة جديدة في أبريل الماضي، بعد إقالة أوتو أدو بسبب تراجع النتائج، ليعود المدرب البرتغالي مجددًا إلى واجهة الأحداث على أكبر مسرح كروي في العالم.