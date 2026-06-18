 صندوق النقد الدولي يستكمل مراجعات مع الأردن بما يتيح صرف 188 مليون دولار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صندوق النقد الدولي يستكمل مراجعات مع الأردن بما يتيح صرف 188 مليون دولار

رويترز
نشر في: الخميس 18 يونيو 2026 - 7:16 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 7:16 ص

 قال صندوق ‌النقد الدولي ​يوم ​الأربعاء إن ⁠مجلسه ​التنفيذي ​استكمل مراجعات بعض ​الاتفاقات ​مع الأردن، ‌مما ⁠سيتيح صرف تمويل ​بقيمة ​188 ⁠مليون ​دولار ​لدعم ⁠السياسات الاقتصادية ⁠للبلاد.


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