صندوق النقد الدولي يستكمل مراجعات مع الأردن بما يتيح صرف 188 مليون دولار

شيخ الأزهر مرحبًا بوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا: ندعو الله أن يكون نهاية حاسمة للحروب في المنطقة

وزير الأوقاف: مصر قدمت للعالم نموذجًا فريدًا في الوسطية والاعتدال

وزير الأوقاف يشارك في احتفالية الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد

مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة وينظر قوانين ضريبية الأسبوع المقبل