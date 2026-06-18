 ترامب يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران - بوابة الشروق
الخميس 18 يونيو 2026 3:08 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

ترامب يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران


نشر في: الخميس 18 يونيو 2026 - 2:48 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 2:48 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك