ترامب يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران.