النائب عوض أبو النجا: التحول إلى الدعم النقدي سيقلل من الفساد بشرط وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة

أكد النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأييده لفكرة التحول إلى الدعم النقدي، شريطة أن تكون مدروسة بشكل جيد وأن تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة منذ سنوات بضرورة إنشاء قواعد بيانات محدثة.

وقال "أبو النجا" عبر لقاء على قناة الشمس، أمس الأربعاء، أن التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يكون خطوة إيجابية وقوية تسهم في تقليل الفساد وترشيد الاستهلاك، إذا ارتبط بمنظومة تحول رقمي متكاملة تتيح معرفة مستويات دخول المواطنين وتصنيفهم إلى شرائح وفقًا لأوضاعهم الاقتصادية.

وأبدى تخوفه من قدرة الحكومة على تنفيذ هذا التحول بالكفاءة المطلوبة، مستشهدًا بما وصفه بصعوبات واجهتها في إدارة منظومة المعاشات.

وانتقد أداء الحكومة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الخطة الحكومية كانت تستهدف بدء التطبيق عام 2018 والانتهاء منه بحلول عام 2032، إلا أن عدد المواطنين الذين دخلوا المنظومة حتى الآن نحو 5 مليون مواطن، رغم مرور سنوات على بدء التنفيذ.

وأردف أن هذه الأرقام تثير تساؤلات حول كفاءة التخطيط وسرعة التنفيذ، معتبرًا أن أداء الحكومة لا يرتقي لمستوى تنفيذ توجيهات الرئيس والتعامل مع حجم التحديات التي تواجه الدولة.