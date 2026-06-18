ميسي يحطم أرقام مارادونا وبيليه

واصل ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب الأرجنتين لاكتساح الجزائر، ليؤكد مكانته بين أساطير البطولة وعلى رأسهم دييجو مارادونا وبيليه.

وبدأ ميسي مشواره في المونديال الحالي كما أنهى نسخة 2022، بتسجيل الأهداف وصناعة الفارق، بعدما سجل ثلاثية في شباك الجزائر، ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا في كأس العالم، معادلًا رقم الألماني ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ البطولة، متجاوزًا رصيد بيليه الذي سجل 12 هدفًا ومارادونا صاحب الـ8 أهداف.

وأصبح نجم برشلونة السابق أكثر لاعب تأثيرًا في أهداف كأس العالم عبر التاريخ، بعدما ساهم في 24 هدفًا خلال مشاركاته بالمونديال، بواقع 16 هدفًا و8 تمريرات حاسمة، متفوقًا على بيليه الذي ساهم في 21 هدفًا، ومارادونا صاحب 16 مساهمة.

كما عزز ميسي أرقامه القياسية في عدد المشاركات بالمونديال، بعدما وصل إلى مباراته الـ27 في البطولة، كأكثر لاعب خوضًا للمباريات، إضافة إلى امتلاكه الرقم القياسي في عدد مرات الظهور أساسيًا وعدد الدقائق.

ويشارك ميسي في كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، ليعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأكثر اللاعبين مشاركة في نسخ المونديال.