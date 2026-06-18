رئيس شعبة الذهب: التهدئة بين أمريكا وإيران سترفع الأسعار

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة مرتبط بعوامل جيوسياسية، في ظل التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل، وحالة عدم اليقين من التزام الطرفين بالاتفاق بينهما.

وأوضح "واصف" عبر برنامج "المصري أفندي" على قناة الشمس 2، اليوم الأربعاء، أن المنطقة التي شهدت المناوشات والحرب بين الجانبين الأمريكي والإيراني تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، حيث تستحوذ على نحو 26% من واردات العالم من النفط، خاصة للدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا وشرق آسيا، مشيرًا إلى أن الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة من منطقة الخليج يجعل أي تصعيد بها مؤثرًا بشكل مباشر على الأسواق العالمية.

وأضاف أن أي توجهات نحو الحرب أو التصعيد تخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما ينعكس على أسعار الطاقة والبترول، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى، ما يدفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، التي تتمثل بالنسبة لهم حينها الدولار وصناديق الاستثمار.

وأشار إلى أن ما حدث خلال الـ48 ساعة الماضية من مؤشرات على شبه توقف الحرب والتوصل لاتفاق مبدئي بين أمريكا وإيران أدى إلى حالة من التفاؤل، ودفع المستثمرين للعودة إلى الذهب كملاذ آمن.

وأكد أنه في حال توقيع الاتفاق والالتزام به ستسود حالة من اليقين في الأسواق بعد فترة من عدم الاستقرار، موضحًا أن الذهب تاريخيًا يعود دائمًا إلى مستويات سعرية سابقة.

ونصح من اشترى الذهب عند مستويات مرتفعة بعدم اتخاذ قرار البيع بشكل متسرع عند انخفاض الأسعار، مضيفًا أنه إذا تحققت التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستحدث رتفاعات متتالية في أسعار المعادن الثمينة وتحديدًا الذهب، مؤكدًا أن استمرار عدم التوصل لاتفاق قد يعيد مخاوف التضخم وعدم اليقين.

وتراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 55 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6195 جنيها، مقابل 6250 جنيها في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.