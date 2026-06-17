أعلنت إيران، الأربعاء، أنها تنظر في احتمال أن يوقع رئيسها مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان، خلال لقاء مقرر أواخر الأسبوع في سويسرا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "حتى الآن، لم تتبدل خططنا المتصلة بالاجتماع المرتقب في سويسرا الجمعة"، مضيفا: "في ما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم، إحدى الأفكار (تقضي) بأن يوقعها رئيسا البلدين، وهو أمر قيد الدرس حاليا"، وفق شبكة العربية.

وكانت إيران أفادت بأن الوثيقة سيوقعها كبير مفاوضيها محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس.

يأتي هذا بينما قال مسئول أمريكي كبير، للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن بإمكان كل من إيران والولايات المتحدة الانسحاب من مذكرة التفاهم المقرر توقيعها يوم الجمعة، وإن من المرجح أن تركز المحادثات المقبلة على التسلسل الزمني الدقيق للخطوات التي تم استعراضها في الاتفاق المبدئي.

وأعلن المسئول، الذي طلب نشر اسمه، نص المذكرة المؤلفة من 14 بندا والمقرر توقيعها رسميا في سويسرا.

وأضاف أن الاجتماع المقبل هناك سيكون "حاسما" لضمان تحول مذكرة التفاهم إلى اتفاق شامل.

وقال المسئول: "أعتقد أن الاجتماع في سويسرا سيكون بالغ الأهمية لمعرفة طريقة الانتقال إلى المرحلة التالية".