وزير الأسرى الفلسطيني الأسبق: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية حاسم ومحوري

قال أشرف العجرمي، وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني الأسبق، إن الدور المصري محوري وحاسم في قضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب، وكذلك خلال اللقاءات الموسعة، على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإنهاء الأوضاع القائمة في قطاع غزة من خلال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات العشرين نقطة، كما تناول مخاطر توسع سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع وخطر التهجير المرتبط بهذا الملف.

وأوضح أن الرئيس ترامب يستمع جيدا للموقف المصري، وأن القاهرة تحظى باحترام واسع على المستويين الإقليمي والدولي، وأن قوة الموقف المصري لا تنبع فقط من دورها القومي في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية العادلة، وإنما أيضا من تعاملها مع ما يجري في قطاع غزة باعتباره قضية ترتبط بالأمن القومي المصري كما ترتبط بالأمن القومي العربي، وهو ما يجعل حديث مصر مرتبطا مباشرة بأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الوزير الفلسطيني السابق أن حديث الرئيس السيسي خلال اللقاءات الأخيرة كان بالغ الأهمية، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي أبدى تقديرا واضحا لدور مصر والرئيس السيسي في المنطقة.

وتابع أن هناك رهانا كبيرا على الدور المصري في تنفيذ خطة إعادة بناء قطاع غزة ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع، وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية عبر تطبيق حل الدولتين، معتبرا أن هذه المرحلة تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية الجارية واحتمالات التوصل إلى اتفاقات أوسع في المنطقة.