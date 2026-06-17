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وجّهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة للمنتخب المصري بعد تعادله مع نظيره البلجيكي في أولى مبارياته بكأس العالم، قائلة: «الماتش اللي جاي تقدروا تفوزوا على نيوزيلاندا».

ولفتت خلال تصريحات على برنامجها «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة، «المحور»، مساء الخميس، إلى جودة أداء المنتخب المصري في مباراته مع بلجيكا، المُصنف التاسع عالميًا بكرة القدم، معلقة: «المنتخب المصري أنتم جامدين جدًا جدًا».

وأضافت: «ماتش نيوزيلاندا وإيران كان حلو بصراحة وأنا اعتقد إن أنتم تقدروا تفوزوا على إيران وعلى نيوزيلاندا كمان».

ووجّهت رسالة للكابتن حسام حسن، قائلة: «يا كابتن حسام أنت ورجالتك قدها وقدود واقفل على اللعيبة في المعسكر يا كابتن حسام.».

وحثّت وهبة الكابتن حسام حسن واللاعبين على عدم الالتفات للتعليقات السلبية، مضيفة: «متسمعوش الكلام اللي هو السلبي الناس بتبقى عاوزة خراب وخلاص أنتو جامدين جدًا».