نشرت صحيفة إزفستيا الروسية، عن حجم خسائر بعض الأطراف بما في ذلك دول الخليج من الحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية، وما خلفته من تداعيات.

منذ بداية تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، دفعت دول الاتحاد الأوروبي ما يقارب 41 مليار يورو زيادةً عن سعر النفط والغاز، وتحملت ألمانيا العبء الأكبر (حوالي 8.6 مليار يورو)، تليها إيطاليا (6.7 مليار يورو)، ثم فرنسا (4.6 مليار يورو).

في الوقت نفسه، وبسبب توقف العمل في حقل هرمز، لم تحصل دول الخليج على ما يقارب 132-135 مليار دولار. في المقابل، ستستفيد الولايات المتحدة من الصراع، إذ بدأت بالفعل باستغلال الوضع في سوق الوقود لتحفيز قطاع الطاقة لديها وتوفير فرص عمل جديدة، وفق الصحيفة.

خسائر الاتحاد الأوروبي

استمرت المرحلة الحادة من الصراع في الشرق الأوسط لأكثر من مئة يوم. وبسبب إغلاق مضيق هرمز، شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً حاداً، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 20% خلال ثلاثة أشهر ونصف، ليصل إلى 87 دولاراً للبرميل.

بحسب صحيفة إزفستيا، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي 41 مليار يورو إضافية على واردات النفط والغاز نتيجة لارتفاع الأسعار. وفي الوقت نفسه، من بين الاقتصادات الكبرى، تحملت ألمانيا العبء الأكبر، حيث بلغت مدفوعاتها الزائدة 8.6 مليار يورو، تلتها إيطاليا بمدفوعات زائدة بلغت حوالي 6.7 مليار يورو، ثم فرنسا بمدفوعات زائدة بلغت حوالي 4.6 مليار يورو.

تتمتع هذه الدول بقطاع صناعي متطور، ولا تزال من أكبر مستوردي موارد الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لذا فقد أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز عليها بشكل كبير، كما أوضح فلاديمير تشيرنوف، المحلل في مؤسسة فريدوم جلوبال.

وأضاف أن مبلغًا يزيد قليلًا عن 40 مليار يورو لن يشكل ضربة قاصمة لميزانية الاتحاد الأوروبي، إلا أن الشركات والأسر ستشعر بارتفاع التكاليف، إذ سيتعين عليها دفع المزيد مقابل الطاقة والسلع والخدمات ذات الصلة.

وأوضح يوري مافاشيف، المحاضر في قسم السياسة العالمية والاقتصاد العالمي في معهد رانيبا للإدارة، أن أي اضطرابات في إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال تؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الخام في السوق العالمية، مما يزيد من تكاليف التدفئة المنزلية ويزيد من تكاليف الصناعة الأوروبية.

ثمة خطر آخر يتعلق باللوجستيات. فكما يتضح من الهجمات على السفن في البحر الأحمر وما تلاها من تصعيد للتوترات في الخليج العربي، تضطر شركات الشحن إلى تغيير مسار البضائع عبر طرق أطول. وكما أوضح الخبير، فإن هذا يزيد من وقت التسليم وتكلفة الشحن، ويخلق صعوبات إضافية في سلاسل الإمداد.

يمر عبر مضيق هرمز حوالي 20% من إمدادات الهيدروكربونات السائلة في العالم، ونحو 10% من الغاز، بما في ذلك 22% من الغاز الطبيعي المسال. وتتداول أنباء بين الحين والآخر عن استمرار مرور ناقلات النفط عبره.

خسائر دول عربية وتحديدا خليجية؟



تعاني دول الخليج العربي أيضًا من تداعيات الصراع والوضع في مضيق هرمز. فبسبب انخفاض الشحنات من هذا الشريان المائي المغلق والقتال الدائر في الشرق الأوسط، تكبّد العراق خسائر بلغت نحو 36.7 مليار دولار (مع حجم نفط غير مباع يقارب 340 مليون برميل)، وفقاً لتقديرات صحيفة إزفستيا. وبلغ متوسط ​​تكلفة المواد الخام حوالي 110-115 دولاراً للبرميل.

أما السعودية، فقد خسرت 33.6 مليار دولار (مع 308 ملايين برميل من النفط غير المباع)، والكويت نحو 22 مليار دولار (مع أكثر من 200 مليون برميل من النفط). وقطر، بصفتها مورداً للنفط والغاز الطبيعي المسال، خسرت نحو 20 مليار دولار. وكانت إيران (2.4 مليار دولار) والبحرين (1.9 مليار دولار) الأقل تضرراً.

تتمتع الإمارات العربية المتحدة بوضع أفضل في هذا الموقف، لأن بعض إمداداتها لا تصل إلى هرمز، بل إلى الفجيرة. ومع ذلك، فقد خسرت البلاد خلال المئة يوم من النزاع حوالي 16 مليار دولار. كما تكبدت الإمارات خسائر فادحة نتيجة انخفاض حركة السياحة والقيود المفروضة على عمليات المطارات.

يرى فلاديمير تشيرنوف أن اقتصادات السعودية والإمارات قادرة على الصمود لفترة أطول في ظل أزمة المواد الخام، بفضل احتياطياتها وصناديقها الحكومية وجزء من البنية التحتية للتحويلات النفطية. أما بالنسبة للعراق والكويت، فالوضع أكثر صعوبة، لأن ميزانيتهما وعائداتهما من العملات الأجنبية مرتبطة بشكل أكبر بالنفط.

بالإضافة إلى ذلك، تتفاقم الأضرار التي لحقت بدول الخليج العربي بسبب تضرر البنية التحتية وانخفاض الاستثمارات، وفقًا لما ذكره ميخائيل نيكيتين، رئيس قسم الأعمال والتمويل الدولي، والشريك في شركة 5D Consulting. وفي ظل الصراع، تُجبر الشركات والحكومة على تأجيل بعض المشاريع، مما يؤثر سلبًا على معدل نمو الاقتصاد. ويرى الخبير أنه يمكن تعويض الخسائر جزئيًا بعد استقرار الأوضاع.

ماذا سيعني الصراع مع إيران بالنسبة للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي؟

قال يوري مافاشيف من الوكالة الروسية للاقتصاد والسياسة الاقتصادية (RANEPA) إن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز أدت إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما زاد من حدة التضخم وأثقل كاهل الأمريكيين. وقد بلغ مؤشر أسعار المستهلك (الذي يقيس أسعار مجموعة أساسية من المنتجات وتغير قيمتها) 4.2% في مايو، مقارنةً بـ 3.8% في أبريل. إضافةً إلى ذلك، زاد استمرار المواجهة من خطر تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

وقد فاقم الصراع حول إيران الانقسامات السياسية داخل الولايات المتحدة، وأثار جدلاً حول أولويات السياسة الخارجية للبلاد. ويرى البعض أن إضعاف طهران سيتيح لواشنطن التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بينما يخشى آخرون أن يؤدي الصراع العسكري إلى استنزاف الموارد المخصصة لمهام أكثر أهمية، وقد يُسرّع من انتشار الأسلحة النووية. وأضاف الخبير: "تُضفي الانتخابات البرلمانية المقبلة مزيداً من الإلحاح على هذه النقاشات".

ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تتمتع بحماية أفضل من أوروبا ودول الخليج العربي، لأنها تمتلك إنتاجها الخاص من النفط والغاز، كما أشار فلاديمير تشيرنوف من منظمة فريدوم جلوبال. وبالتالي، تشهد شركات النفط الأمريكية، والغاز الطبيعي المسال، والمنتجات البترولية طلباً متزايداً.

تجاوزت الولايات المتحدة بالفعل السعودية وروسيا، مؤكدةً مكانتها كأكبر مُصدّر للنفط. ففي مايو، بلغت صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية من الولايات المتحدة حوالي 10.5 مليون برميل يومياً، أي بزيادة قدرها 60% عن العام السابق.

في الوقت نفسه، انخفض إجمالي حجم مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى 1.57 مليار برميل في نهاية شهر مايو. وهذا هو أدنى مستوى له منذ عام 2004.