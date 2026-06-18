المؤبد لمسن بتهمة خطف وهتك عرض طفل في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة السابعة"، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي، بمعاقبة عامل "مسن" بالسجن المؤبد، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ مليون جنيه للمجني عليه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لإدانته بخطف وهتك عرض طفل يبلغ من العمر أقل من 18 عامًا بمركز الدلنجات.

وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 287 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب دمنهور إلى قيام المتهم "مسن"، ومقيم بإحدى قرى مركز الدلنجات باستدراج الطفل المجني عليه بالتحايل إلى مكان غير مأهول بالسكان، بعيداً عن أعين ذويه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي باشرها المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات أن المتهم استغل حداثة وصغر سن الضحية، وقام بهتك عرضه بالقوة، وتسبب في حدوث إصابات بالطفل أثبتها تقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية؛ ما أدى أيضا إلى تعريض حياة الطفل للخطر.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم جنايتي الخطف بالتحايل، وهتك العرض بالقوة المقترنتين، وجنحة تعريض حياة طفل للخطر، وهي الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة 290 والمادة 268 من قانون العقوبات، ومواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بسنة 2008، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت المتقدم.