 لبيب: تدخل الرئيس السيسي برؤيته الثاقبة أنقذ ملف أرض الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبيب: تدخل الرئيس السيسي برؤيته الثاقبة أنقذ ملف أرض الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 9:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 9:05 م

اعترف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بأن موقف أرض النادي في السادس من أكتوبر كان عصيبا، ويجب على الجماهير أن تدرك ذلك.

وقال في تصريحات عبر "صدى البلد": "كان الحل الوحيد المطروح هو تدخل الدولة، وهو ما سعينا إليه، وكالعادة الملفات الصعبة دائما ما تؤول إلى رئيس الجمهورية".

وأضاف: "ما استطعنا فعله هو أننا توجهنا لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت هناك دفعة قوية لنا بإصدار توجهياته لحل الأزمة بما له من رؤية ثاقبة".

وتابع: "مشكلة أرض النادي مستمرة لأكثر من 20 عاما، وسعينا لحل يحفظ حقوق الزمالك، وأشكر السيد الرئيس والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء".

وقال إن الكثير من مؤسسات الدولة سعت لحل الأزمة، لاسيما جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وأضاف: "هذا الثلاثي شكلوا فريقا وقاموا بعمل اجتماعات مكثفة، من أجل حل الأزمة، وأشكرهم على المجهود الكبير".

وقال لبيب: "الحل الذي وصلنا له يرضي لنادي الزمالك، وسيؤدي لاستدامة مالية، لينهي المشاكل المستمرة لسنوات طويلة".


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